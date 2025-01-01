|Placed competitors
|1.
|94
|Charlie's Way
|Douglas Lindelöw
|SWE
|7.125,00 EUR
|0 penalties 59.21 sec
|dbay / 12y. / S / OS / Chacco-Blue / Robin Z / 106JV31 / Owner: Sunset Stables AB / Breeder: Gestüt Lewitz
|2.
|91
|Vasco 118
|Emanuele Gaudiano
|ITA
|5.700,00 EUR
|0 penalties 60.03 sec
|
|dbay / 11y. / S / MECKL / Vivant / Chacco-Blue / 106TK67 / Owner: Gaudiano Sporthorses S.R.L. / Breeder: Gestüt Lewitz
|
|
|3.
|86
|Express Trend
|Jessica Burke
|IRL
|4.275,00 EUR
|0 penalties 60.55 sec
|
|bay / 15y. / G / ISH / Future Trend / Condios / 105PI32 / Owner: Liam Nicholas / Breeder: Liam Nicholas
|
|4.
|30
|Bel Canto de Boguin
|Romain Duguet
|SUI
|2.850,00 EUR
|0 penalties 60.70 sec
|
|chest / 14y. / G / SF / Grenat de Grez HN / Arpege Pierreville / 106DT28 / Owner: Jean-Pierre Fasel / Breeder: Jocelyn Guillemette
|
|
|5.
|83
|Opalocka du Roton
|Pius Schwizer
|SUI
|1.995,00 EUR
|0 penalties 60.92 sec
|
|bay / 11y. / G / BWP / Thunder vd Zuuthoeve / Levisto Z / 106VP74 / Owner: Martine Rolin / Breeder: Martine Rolin
|
|6.
|102
|Hotspot
|Mathijs van Asten
|NED
|1.567,50 EUR
|0 penalties 61.29 sec
|
|chest / 13y. / S / KWPN / Hors la Loi II / Nabab de Reve / 105XU91 / Owner: Mathijs Van Asten, The Hotspot Group
|
|7.
|28
|Li la Bo
|Elia Simonetti
|ITA
|1.140,00 EUR
|0 penalties 61.39 sec
|
|chest / 13y. / G / HOLST / Uriko / Casall / 106MX01 / Owner: Giulia Gandolfi, Ugo Mario Pisani / Breeder: Steuer, Lothar
|
|8.
|59
|Kingstone B
|Niklaus Rutschi
|SUI
|855,00 EUR
|0 penalties 61.99 sec
|
|bay / 11y. / G / ChS / Warrant / F.A.N. Holland / 106XF48 / Owner: MS Equinox AG / Breeder: Brunschwig Pierre + Viviane
|
|9.
|39
|Fontaineblau Manciais
|Anthony Bourquard
|SUI
|855,00 EUR
|0 penalties 62.07 sec
|
|chest / 10y. / G / SF / Ogrion des Champs / Power Light / 107MV27 / Owner: Esther Steiger / Breeder: Dr. V Denis Hubert
|
|10.
|22
|Pallieter vd N.Ranch
|Piergiorgio Bucci
|ITA
|712,50 EUR
|0 penalties 62.44 sec
|
|grey / 10y. / S / BWP / Cornet Obolensky / Toulon / 106XC47 / Owner: Beyeart Farm / Breeder: D. Nevejant
|
|11.
|11
|Licolle
|Barbara Schnieper
|SUI
|712,50 EUR
|0 penalties 62.80 sec
|
|bay / 9y. / M / KWPN / Genius / Eldorado vd Zeshoek / 108EX37 / Owner: Remo Franz / Breeder: D. Schaper
|
|12.
|6
|Lireu
|Niklaus Schurtenberger
|SUI
|712,50 EUR
|0 penalties 63.20 sec
|
|bay / 14y. / G / HOLST / Legolas / Landgraf I / 105TN29 / Owner: Michaela Rikart, Sascha Rikart / Breeder: Wree Hans Diederich
|
|13.
|1
|Quick Diamant HR
|Millie Allen
|GBR
|150,00 EUR
|0 penalties 64.21 sec
|
|bay / 9y. / M / BWP / Diamant de Semilly / Quidam de Revel / 108NI53 / Owner: Karel Cox Horses BV / Breeder: Ruben Houben
|
|Other, non-placed competitors
|14.
|29
|HHS Cornetta
|Géraldine Straumann
|SUI
|0 penalties 64.45 sec
|grey / 10y. / M / ISH / Cornet Obolensky / Acorado / 107LR66 / Owner: Hofgut Kaltenherberge Dr. H. C. Straumann Thomas / Breeder: Marion Hughes
|
|15.
|36
|Crazy Nut
|Dominik Fuhrer
|SUI
|0 penalties 64.47 sec
|grey / 10y. / M / DSP (Bavar) / Cristallo / Ahorn Z / 108BA52 / Owner: Charlotte Koller / Breeder: Rainer U. Heidi Heuschmann
|
|16.
|80
|Equine America Unick du Francport
|John Whitaker
|GBR
|0 penalties 65.20 sec
|bay / 17y. / G / SF / Zandor / Helios de la Cour II / 105AL54 / Owner: Clare Whitaker, John Whitaker / Breeder: Laurent Baillet 60750 Choisy Au Bac (Fra)
|
|17.
|44
|Leave the Light on
|Lou Puch
|SUI
|0 penalties 65.32 sec
|dbay / 11y. / G / HANN / Bockmann's Lord Pezi / Lordanos / 106PT96 / Owner: Lena Berninghaus / Breeder: Eberhard Wotte
|
|18.
|88
|Baron - RR Z
|Gudrun Patteet
|BEL
|0 penalties 65.46 sec
|bay / 8y. / G / ZANG / Bamako de Muze / Diamant de Semilly / 107YY14 / Owner: Raf Van De Perre, Robin Denijs, Sea Coast Horses BVBA / Breeder: Robin & Raf Denijs - Van De Perre
|
|19.
|70
|Cashpaid J&F
|João Victor Castro Aguiar Gomes De Lima
|BRA
|0 penalties 65.58 sec
|bay / 14y. / S / HOLST / Casall / Chicago Z / 105HC52 / Owner: Cashpaid LLC / Breeder: Gempf Hans-Hermann
|
|20.
|45
|Quantasy della Caccia
|Federico Ciriesi
|ITA
|0 penalties 65.66 sec
|bay / 14y. / S / MASAF / Quaprice Bois Margot / Numero Uno / 105KH46 / Owner: Barbara Albanesi / Breeder: Coop: Soc:Agr: La Caccia Onlus
|
|21.
|57
|Espoir de la Chesnee
|Nicolas Sers
|FRA
|0 penalties 65.99 sec
|grey / 11y. / G / SF / President / Looping d'Elle / 107IB93 / Owner: Guy Notteau / Breeder: G. Notteau
|
|22.
|65
|Verona V Z
|Léon Pieyre
|SUI
|0 penalties 66.66 sec
|bay / 14y. / M / ZANG / Verdi TN / Cumano / 106AG84 / Owner: Ecurie De La Renfile SA / Breeder: Antoine Vermeire
|
|23.
|34
|Dark Chocolate 48
|Anastasia Nielsen
|MON
|0 penalties 67.31 sec
|dbay / 11y. / S / HOLST / Casall / Acodetto / 107JK99 / Owner: Nista AG / Breeder: Zg Oldekop (Hendrik & Jan)
|
|24.
|99
|Una Mariposa
|Laura Kraut
|USA
|0 penalties 67.54 sec
|chest / 9y. / M / WESTF / United Touch S / Hors la Loi II / 108AU81 / Owner: ST Brides Farm / Breeder: Sinnack
|
|25.
|25
|Koriano van Klapscheut
|Sira Accola
|SUI
|0 penalties 71.37 sec
|bay / 15y. / G / BWP / Lord Z / Darco / 105BD57 / Owner: Damaris & Co. / Breeder: Bvba Mivaro
|
|26.
|75
|Fais Toi Belle du Seigneur Pleville
|Bryan Balsiger
|SUI
|4 penalties 61.31 sec
|chest / 14y. / M / SBS / Baltik Sitte / Heartbreaker / 105MP61 / Owner: Valérie Allix / Breeder: Ferme Du Seigneur
|
|27.
|96
|Pittsburgh B
|Elian Baumann
|SUI
|4 penalties 62.95 sec
|chest / 11y. / G / ISH / O-Piloth / Heartbreaker / 106ZK18 / Owner: Gerhard Etter
|
|28.
|23
|VDL Groep Kwienbellie
|Leopold van Asten
|NED
|4 penalties 64.12 sec
|bay / 10y. / M / KWPN / Toulon / Indoctro / 107XM78 / Owner: Stoeterij Duyselshof B.V. / Breeder: Y. Wetsels, E. Raeven
|
|29.
|85
|Toulouse van't Prinsenveld Z
|Camila Mazza De Benedicto
|BRA
|4 penalties 64.49 sec
|bay / 10y. / M / ZANG / Tangelo vd Zuuthoeve / Carabas van de Wateringhoeve / 107AW62 / Owner: Haras Bonne Chance BV / Breeder: Stijn/ Wilm Van Campenhout - Vermeir
|
|30.
|92
|PB Djazz d'Arvor
|Pia Reich
|GER
|4 penalties 64.58 sec
|grey / 12y. / G / SF / Quarz de Talma / Le Tot de Semilly / 106IX27 / Owner: Paul Bücheler / Breeder: Carole Dirou Et Francois Thiec
|
|31.
|10
|Don
|Timo Heiniger
|SUI
|4 penalties 64.70 sec
|bay / 11y. / G / OS / Don Diarado / Sion / 107BA86 / Owner: Hans-Peter Heiniger
|
|32.
|43
|Johnnie Walker
|Lily Attwood
|GBR
|4 penalties 65.31 sec
|bay / 11y. / G / KWPN / Harley / Numero Uno / 107JI35 / Owner: Emmy Freeman-Attwood / Breeder: Fam Stultiens
|
|33.
|66
|Cream Couleur Z
|Vani Khosla
|USA
|4 penalties 65.76 sec
|dun / 14y. / G / ZANG / Cream on Top / Vanoverbeek / 105PW22 / Owner: van Shadow Stables LLC / Breeder: Hans Dings
|
|34.
|16
|Orion AS
|Rodrigo Sampaio Peixoto
|POR
|4 penalties 67.92 sec
|chest / 11y. / G / BWP / Baloubet du Rouet / Seidon / 108DU75 / Owner: Rodrigo Sampaio Peixoto / Breeder: Alfred Stoeger
|
|35.
|101
|Novak de Kalvarie
|Stephanie Macieira
|BRA
|4 penalties 68.00 sec
|black / 12y. / G / BWP / Catoki / Calvaro / 106LH33 / Owner: Bonne Chance Farm / Breeder: Nv Stal De Kalvarie
|
|36.
|51
|Quonchita van de Nachtegaele
|Joana Schildknecht
|SUI
|4 penalties 68.56 sec
|bay / 9y. / M / BWP / Vannan / Echo van het Neerenbosch / 107PP76 / Owner: Marc Schildknecht, Markus Schildknecht / Breeder: Marcel Jacobs
|
|37.
|53
|Gamin van't Naastveldhof
|Edouard Schmitz
|SUI
|4 penalties 68.62 sec
|bay / 13y. / G / SBS / Chacco Chacco / Toulon / 106IW88 / Owner: Arturo Fasana, Céline Fasana-Corghi / Breeder: P. De Heer
|
|38.
|69
|Fury Nocturne
|Mark McAuley
|IRL
|4 penalties 69.25 sec
|bay / 10y. / G / SF / Volnay du Boisdeville / Jeff d'Or / 107RV14 / Owner: S.N.C. McAuley / Breeder: S.A.R.L. Francart-Munch 08200 Balan (Fra)
|
|39.
|62
|Jackpot TN
|Valeria Sokolova
|KGZ
|4 penalties 71.85 sec
|bay / 11y. / S / KWPN / Diamant de Semilly / Verdi TN / 106RT54 / Owner: Valeria Sokolova / Breeder: Maatschap Team Nijhof
|
|40.
|14
|L&L Lorde
|Martin Fuchs
|SUI
|4 penalties 72.94 sec
|bay / 10y. / S / Clyde Lvb Z / 106TO19 / Owner: Laura Connolly, Luigi Baleri
|
|41.
|78
|Glondon di San Giovanni
|Roger Chammas
|LBN
|5 penalties 74.45 sec
|grey / 9y. / S / London Eurocommerce / Cardento / 107DP77 / Owner: Sassi Marisa / Breeder: Fratus Elisabetta
|
|42.
|32
|Quintes
|Kristaps Neretnieks
|LAT
|8 penalties 60.16 sec
|bay / 11y. / M / DWB / Quinton / Consul / 107AG88 / Owner: Feruz Abdullaev, KN Sports Sia / Breeder: Pia Dahlmann Olsen Ar
|
|43.
|19
|Casallco's George PS
|Maximilian Lill
|GER
|8 penalties 64.81 sec
|bay / 10y. / S / OS / Casallco / Chacco Blue / 107XG38 / Owner: Dennis Heyer Horses, Lill Sporthorses GmbH, Max Paschertz
|
|44.
|18
|Next Twist van 't Ruytershof
|Nico Lupino
|ITA
|8 penalties 65.64 sec
|bay / 12y. / S / BWP / Gemini / Cartani / 106VF51 / Owner: B&T Stables S.R.L.S.
|
|45.
|77
|Dark Grey MM
|Alain Jufer
|SUI
|8 penalties 67.87 sec
|grey / 11y. / G / WESTF / Diacasall / Grossadmiral / 106LU14 / Owner: Marlis Mühlebach / Breeder: Lohmann, Jan
|
|46.
|48
|Verdi van 't Laerhof Z
|Bryan Smits
|SUI
|8 penalties 68.10 sec
|chest / 10y. / G / ZANG / Vigo d'Arsouilles / Heartbreaker / 107AE93 / Owner: Evelyne Eberhart / Breeder: Hans Van Laer
|
|47.
|3
|Alba
|Emma Bodier
|FRA
|8 penalties 69.23 sec
|bay / 12y. / M / WESTF / Arpeggio / Fillis / 106UP94 / Owner: Bertrand Darier / Breeder: Topp
|
|48.
|56
|Knock Out
|Luca Maria Moneta
|ITA
|8 penalties 69.58 sec
|bay / 10y. / G / SCSL / Kapitol d'Argonne / Quouglof Rouge / 107OO38 / Owner: E.U.R.L. Les Ecuries De Soule, Guy Jonqueres D'Oriola / Breeder: Selle Luxembourgeois
|
|49.
|40
|Cash du Pratel
|Giacomo Bassi
|ITA
|8 penalties 69.69 sec
|bay / 13y. / G / SF / L’arc de Triomphe / Feofar de Rhodes / 105YN30 / Owner: Robert Bernasconi / Breeder: Laurent Gardin
|
|50.
|72
|Fides du Mas Garnier
|Elize van de Mheen
|NED
|8 penalties 70.53 sec
|bay / 10y. / S / SF / Con Air / Quaprice Boimargot Quincy / 107JX28 / Owner: Wilgo Van De Mheen / Breeder: Frederique & Dominique Maes
|
|51.
|61
|Vincenz
|Jun-Seong Kwon
|KOR
|12 penalties 69.09 sec
|bay / 16y. / G / HANN / 105QM41 / Owner: Jun-Seong Kwon
|
|50
|Virtuoso Semilly
|Evelyne Bussmann
|SUI
|retired
|bay / 16y. / S / SF / Diamant de Semilly / Hym d'Isigny / 104RZ28 / Owner: D'Aveline Sport- und Zuchtpferde AG, Rudolf Sigg / Breeder: M. Richard Levallois, Couvains (Fra)
|Data of competition:
| Judges:
|Laura van de Graaf (NED)
|Anna Cini (ITA)
|Monika Elmer (SUI)
| Total prize money:
|28650 EUR