10 CSI4* - Premio Hotel Eden Roc | Ascona
Int. jumping competition against the clock (1.50 m)
OFFICIAL RESULT
Placed competitors
1. 94 Charlie's Way Douglas Lindelöw SWE   7.125,00 EUR  0 penalties 59.21 sec
  dbay / 12y. / S / OS / Chacco-Blue / Robin Z / 106JV31 / Owner: Sunset Stables AB / Breeder: Gestüt Lewitz    
2. 91 Vasco 118 Emanuele Gaudiano ITA   5.700,00 EUR  0 penalties 60.03 sec
  dbay / 11y. / S / MECKL / Vivant / Chacco-Blue / 106TK67 / Owner: Gaudiano Sporthorses S.R.L. / Breeder: Gestüt Lewitz    
3. 86 Express Trend Jessica Burke IRL   4.275,00 EUR  0 penalties 60.55 sec
  bay / 15y. / G / ISH / Future Trend / Condios / 105PI32 / Owner: Liam Nicholas / Breeder: Liam Nicholas    
4. 30 Bel Canto de Boguin Romain Duguet SUI   2.850,00 EUR  0 penalties 60.70 sec
  chest / 14y. / G / SF / Grenat de Grez HN / Arpege Pierreville / 106DT28 / Owner: Jean-Pierre Fasel / Breeder: Jocelyn Guillemette    
5. 83 Opalocka du Roton Pius Schwizer SUI   1.995,00 EUR  0 penalties 60.92 sec
  bay / 11y. / G / BWP / Thunder vd Zuuthoeve / Levisto Z / 106VP74 / Owner: Martine Rolin / Breeder: Martine Rolin    
6. 102 Hotspot Mathijs van Asten NED   1.567,50 EUR  0 penalties 61.29 sec
  chest / 13y. / S / KWPN / Hors la Loi II / Nabab de Reve / 105XU91 / Owner: Mathijs Van Asten, The Hotspot Group    
7. 28 Li la Bo Elia Simonetti ITA   1.140,00 EUR  0 penalties 61.39 sec
  chest / 13y. / G / HOLST / Uriko / Casall / 106MX01 / Owner: Giulia Gandolfi, Ugo Mario Pisani / Breeder: Steuer, Lothar    
8. 59 Kingstone B Niklaus Rutschi SUI   855,00 EUR  0 penalties 61.99 sec
  bay / 11y. / G / ChS / Warrant / F.A.N. Holland / 106XF48 / Owner: MS Equinox AG / Breeder: Brunschwig Pierre + Viviane    
9. 39 Fontaineblau Manciais Anthony Bourquard SUI   855,00 EUR  0 penalties 62.07 sec
  chest / 10y. / G / SF / Ogrion des Champs / Power Light / 107MV27 / Owner: Esther Steiger / Breeder: Dr. V Denis Hubert    
10. 22 Pallieter vd N.Ranch Piergiorgio Bucci ITA   712,50 EUR  0 penalties 62.44 sec
  grey / 10y. / S / BWP / Cornet Obolensky / Toulon / 106XC47 / Owner: Beyeart Farm / Breeder: D. Nevejant    
11. 11 Licolle Barbara Schnieper SUI   712,50 EUR  0 penalties 62.80 sec
  bay / 9y. / M / KWPN / Genius / Eldorado vd Zeshoek / 108EX37 / Owner: Remo Franz / Breeder: D. Schaper    
12. 6 Lireu Niklaus Schurtenberger SUI   712,50 EUR  0 penalties 63.20 sec
  bay / 14y. / G / HOLST / Legolas / Landgraf I / 105TN29 / Owner: Michaela Rikart, Sascha Rikart / Breeder: Wree Hans Diederich    
13. 1 Quick Diamant HR Millie Allen GBR   150,00 EUR  0 penalties 64.21 sec
  bay / 9y. / M / BWP / Diamant de Semilly / Quidam de Revel / 108NI53 / Owner: Karel Cox Horses BV / Breeder: Ruben Houben    
Other, non-placed competitors
14. 29 HHS Cornetta Géraldine Straumann SUI     0 penalties 64.45 sec
  grey / 10y. / M / ISH / Cornet Obolensky / Acorado / 107LR66 / Owner: Hofgut Kaltenherberge Dr. H. C. Straumann Thomas / Breeder: Marion Hughes    
15. 36 Crazy Nut Dominik Fuhrer SUI     0 penalties 64.47 sec
  grey / 10y. / M / DSP (Bavar) / Cristallo / Ahorn Z / 108BA52 / Owner: Charlotte Koller / Breeder: Rainer U. Heidi Heuschmann    
16. 80 Equine America Unick du Francport John Whitaker GBR     0 penalties 65.20 sec
  bay / 17y. / G / SF / Zandor / Helios de la Cour II / 105AL54 / Owner: Clare Whitaker, John Whitaker / Breeder: Laurent Baillet 60750 Choisy Au Bac (Fra)    
17. 44 Leave the Light on Lou Puch SUI     0 penalties 65.32 sec
  dbay / 11y. / G / HANN / Bockmann's Lord Pezi / Lordanos / 106PT96 / Owner: Lena Berninghaus / Breeder: Eberhard Wotte    
18. 88 Baron - RR Z Gudrun Patteet BEL     0 penalties 65.46 sec
  bay / 8y. / G / ZANG / Bamako de Muze / Diamant de Semilly / 107YY14 / Owner: Raf Van De Perre, Robin Denijs, Sea Coast Horses BVBA / Breeder: Robin & Raf Denijs - Van De Perre    
19. 70 Cashpaid J&F João Victor Castro Aguiar Gomes De Lima BRA     0 penalties 65.58 sec
  bay / 14y. / S / HOLST / Casall / Chicago Z / 105HC52 / Owner: Cashpaid LLC / Breeder: Gempf Hans-Hermann    
20. 45 Quantasy della Caccia Federico Ciriesi ITA     0 penalties 65.66 sec
  bay / 14y. / S / MASAF / Quaprice Bois Margot / Numero Uno / 105KH46 / Owner: Barbara Albanesi / Breeder: Coop: Soc:Agr: La Caccia Onlus    
21. 57 Espoir de la Chesnee Nicolas Sers FRA     0 penalties 65.99 sec
  grey / 11y. / G / SF / President / Looping d'Elle / 107IB93 / Owner: Guy Notteau / Breeder: G. Notteau    
22. 65 Verona V Z Léon Pieyre SUI     0 penalties 66.66 sec
  bay / 14y. / M / ZANG / Verdi TN / Cumano / 106AG84 / Owner: Ecurie De La Renfile SA / Breeder: Antoine Vermeire    
23. 34 Dark Chocolate 48 Anastasia Nielsen MON     0 penalties 67.31 sec
  dbay / 11y. / S / HOLST / Casall / Acodetto / 107JK99 / Owner: Nista AG / Breeder: Zg Oldekop (Hendrik & Jan)    
24. 99 Una Mariposa Laura Kraut USA     0 penalties 67.54 sec
  chest / 9y. / M / WESTF / United Touch S / Hors la Loi II / 108AU81 / Owner: ST Brides Farm / Breeder: Sinnack    
25. 25 Koriano van Klapscheut Sira Accola SUI     0 penalties 71.37 sec
  bay / 15y. / G / BWP / Lord Z / Darco / 105BD57 / Owner: Damaris & Co. / Breeder: Bvba Mivaro    
26. 75 Fais Toi Belle du Seigneur Pleville Bryan Balsiger SUI     4 penalties 61.31 sec
  chest / 14y. / M / SBS / Baltik Sitte / Heartbreaker / 105MP61 / Owner: Valérie Allix / Breeder: Ferme Du Seigneur    
27. 96 Pittsburgh B Elian Baumann SUI     4 penalties 62.95 sec
  chest / 11y. / G / ISH / O-Piloth / Heartbreaker / 106ZK18 / Owner: Gerhard Etter    
28. 23 VDL Groep Kwienbellie Leopold van Asten NED     4 penalties 64.12 sec
  bay / 10y. / M / KWPN / Toulon / Indoctro / 107XM78 / Owner: Stoeterij Duyselshof B.V. / Breeder: Y. Wetsels, E. Raeven    
29. 85 Toulouse van't Prinsenveld Z Camila Mazza De Benedicto BRA     4 penalties 64.49 sec
  bay / 10y. / M / ZANG / Tangelo vd Zuuthoeve / Carabas van de Wateringhoeve / 107AW62 / Owner: Haras Bonne Chance BV / Breeder: Stijn/ Wilm Van Campenhout - Vermeir    
30. 92 PB Djazz d'Arvor Pia Reich GER     4 penalties 64.58 sec
  grey / 12y. / G / SF / Quarz de Talma / Le Tot de Semilly / 106IX27 / Owner: Paul Bücheler / Breeder: Carole Dirou Et Francois Thiec    
31. 10 Don Timo Heiniger SUI     4 penalties 64.70 sec
  bay / 11y. / G / OS / Don Diarado / Sion / 107BA86 / Owner: Hans-Peter Heiniger    
32. 43 Johnnie Walker Lily Attwood GBR     4 penalties 65.31 sec
  bay / 11y. / G / KWPN / Harley / Numero Uno / 107JI35 / Owner: Emmy Freeman-Attwood / Breeder: Fam Stultiens    
33. 66 Cream Couleur Z Vani Khosla USA     4 penalties 65.76 sec
  dun / 14y. / G / ZANG / Cream on Top / Vanoverbeek / 105PW22 / Owner: van Shadow Stables LLC / Breeder: Hans Dings    
34. 16 Orion AS Rodrigo Sampaio Peixoto POR     4 penalties 67.92 sec
  chest / 11y. / G / BWP / Baloubet du Rouet / Seidon / 108DU75 / Owner: Rodrigo Sampaio Peixoto / Breeder: Alfred Stoeger    
35. 101 Novak de Kalvarie Stephanie Macieira BRA     4 penalties 68.00 sec
  black / 12y. / G / BWP / Catoki / Calvaro / 106LH33 / Owner: Bonne Chance Farm / Breeder: Nv Stal De Kalvarie    
36. 51 Quonchita van de Nachtegaele Joana Schildknecht SUI     4 penalties 68.56 sec
  bay / 9y. / M / BWP / Vannan / Echo van het Neerenbosch / 107PP76 / Owner: Marc Schildknecht, Markus Schildknecht / Breeder: Marcel Jacobs    
37. 53 Gamin van't Naastveldhof Edouard Schmitz SUI     4 penalties 68.62 sec
  bay / 13y. / G / SBS / Chacco Chacco / Toulon / 106IW88 / Owner: Arturo Fasana, Céline Fasana-Corghi / Breeder: P. De Heer    
38. 69 Fury Nocturne Mark McAuley IRL     4 penalties 69.25 sec
  bay / 10y. / G / SF / Volnay du Boisdeville / Jeff d'Or / 107RV14 / Owner: S.N.C. McAuley / Breeder: S.A.R.L. Francart-Munch 08200 Balan (Fra)    
39. 62 Jackpot TN Valeria Sokolova KGZ     4 penalties 71.85 sec
  bay / 11y. / S / KWPN / Diamant de Semilly / Verdi TN / 106RT54 / Owner: Valeria Sokolova / Breeder: Maatschap Team Nijhof    
40. 14 L&L Lorde Martin Fuchs SUI     4 penalties 72.94 sec
  bay / 10y. / S / Clyde Lvb Z / 106TO19 / Owner: Laura Connolly, Luigi Baleri    
41. 78 Glondon di San Giovanni Roger Chammas LBN     5 penalties 74.45 sec
  grey / 9y. / S / London Eurocommerce / Cardento / 107DP77 / Owner: Sassi Marisa / Breeder: Fratus Elisabetta    
42. 32 Quintes Kristaps Neretnieks LAT     8 penalties 60.16 sec
  bay / 11y. / M / DWB / Quinton / Consul / 107AG88 / Owner: Feruz Abdullaev, KN Sports Sia / Breeder: Pia Dahlmann Olsen Ar    
43. 19 Casallco's George PS Maximilian Lill GER     8 penalties 64.81 sec
  bay / 10y. / S / OS / Casallco / Chacco Blue / 107XG38 / Owner: Dennis Heyer Horses, Lill Sporthorses GmbH, Max Paschertz    
44. 18 Next Twist van 't Ruytershof Nico Lupino ITA     8 penalties 65.64 sec
  bay / 12y. / S / BWP / Gemini / Cartani / 106VF51 / Owner: B&T Stables S.R.L.S.    
45. 77 Dark Grey MM Alain Jufer SUI     8 penalties 67.87 sec
  grey / 11y. / G / WESTF / Diacasall / Grossadmiral / 106LU14 / Owner: Marlis Mühlebach / Breeder: Lohmann, Jan    
46. 48 Verdi van 't Laerhof Z Bryan Smits SUI     8 penalties 68.10 sec
  chest / 10y. / G / ZANG / Vigo d'Arsouilles / Heartbreaker / 107AE93 / Owner: Evelyne Eberhart / Breeder: Hans Van Laer    
47. 3 Alba Emma Bodier FRA     8 penalties 69.23 sec
  bay / 12y. / M / WESTF / Arpeggio / Fillis / 106UP94 / Owner: Bertrand Darier / Breeder: Topp    
48. 56 Knock Out Luca Maria Moneta ITA     8 penalties 69.58 sec
  bay / 10y. / G / SCSL / Kapitol d'Argonne / Quouglof Rouge / 107OO38 / Owner: E.U.R.L. Les Ecuries De Soule, Guy Jonqueres D'Oriola / Breeder: Selle Luxembourgeois    
49. 40 Cash du Pratel Giacomo Bassi ITA     8 penalties 69.69 sec
  bay / 13y. / G / SF / L’arc de Triomphe / Feofar de Rhodes / 105YN30 / Owner: Robert Bernasconi / Breeder: Laurent Gardin    
50. 72 Fides du Mas Garnier Elize van de Mheen NED     8 penalties 70.53 sec
  bay / 10y. / S / SF / Con Air / Quaprice Boimargot Quincy / 107JX28 / Owner: Wilgo Van De Mheen / Breeder: Frederique & Dominique Maes    
51. 61 Vincenz Jun-Seong Kwon KOR     12 penalties 69.09 sec
  bay / 16y. / G / HANN / 105QM41 / Owner: Jun-Seong Kwon    
50 Virtuoso Semilly Evelyne Bussmann SUI     retired
  bay / 16y. / S / SF / Diamant de Semilly / Hym d'Isigny / 104RZ28 / Owner: D'Aveline Sport- und Zuchtpferde AG, Rudolf Sigg / Breeder: M. Richard Levallois, Couvains (Fra)    

Data of competition:
 
 Judges:
Laura van de Graaf (NED)
Anna Cini (ITA)
Monika Elmer (SUI)
 Total prize money: 28650 EUR


