|Placed competitors
|
|1.
|170
|Otto van de Achterhoek
|Kristaps Neretnieks
|LAT
|
|3.750,00 EUR
|0 penalties 59.95 sec
|
|
|bay / 12y. / G / BWP / Dieu Merci van T & L / Kashmir van Schuttershof / 106TC99 / Owner: Haras De Laubry Nv / Breeder: D. De Pauw
|
|
|2.
|147
|Kimosa van het Kritrahof
|Jodie Hall McAteer
|GBR
|
|3.000,00 EUR
|0 penalties 60.89 sec
|
|
|bay / 16y. / M / BWP / Chatman / Eros Platiere / 105EJ86 / Owner: Mandy Hall / Breeder: Belgian Warmblood
|
|
|3.
|144
|Virtuoso Semilly
|Evelyne Bussmann
|SUI
|
|2.250,00 EUR
|0 penalties 61.02 sec
|
|
|bay / 17y. / S / SF / Diamant de Semilly / Hym d'Isigny / 104RZ28 / Owner: D'Aveline Sport- Und Zuchtpferde Ag, Rudolf Sigg / Breeder: M. Richard Levallois, Couvains (Fra)
|
|
|4.
|166
|Cornelis VM Z
|Thijmen Vos
|NED
|
|1.500,00 EUR
|0 penalties 61.87 sec
|
|
|grey / 9y. / G / ZANG / Classe HS / Elvis ter Putte / 108DU87 / Owner: Jan Van Meever / Breeder: Jan Van Meever
|
|
|5.
|182
|Go to Hickstead MF
|Roger Yves Bost
|FRA
|
|1.200,00 EUR
|0 penalties 64.36 sec
|
|
|chest / 10y. / S / SF / Vigo d'Arsouilles Stx / Hickstead / 107BF26 / Owner: Michel Frigot, Syndicat Go To Hickstead
|
|
|6.
|180
|Idelfranco Bb88
|Alberto Zorzi
|ITA
|
|900,00 EUR
|0 penalties 65.64 sec
|
|
|bay / 9y. / S / MASAF / Numero Uno / 108FN18 / Owner: Bb88 Di Dolci Giovanni
|
|
|7.
|105
|Amar des Brimbelles Z
|Niklaus Rutschi
|SUI
|
|600,00 EUR
|0 penalties 65.68 sec
|
|
|chest / 13y. / G / ZANG / Amadeus Z*brimbelles / Russel / 106JF12 / Owner: Ms Equinox Ag / Breeder: Zangersheide
|
|
|8.
|127
|Colestus Cambridge
|Katharina Rhomberg
|AUT
|
|450,00 EUR
|0 penalties 65.76 sec
|
|
|grey / 11y. / G / WESTF / Colestus / Cambridge / 107QR89 / Owner: Gerhard Rauch / Breeder: Udo Grochowski
|
|
|9.
|173
|Casaltina
|Thibaut Keller
|SUI
|
|450,00 EUR
|0 penalties 66.48 sec
|
|
|chest / 9y. / M / HOLST / Casaltino / Ibisco / 108PW00 / Owner: Gian Battista Lutta / Breeder: Wagner Udo Gestüt Gut Angermünde
|
|
|10.
|159
|Sniper des Lilas Blancs
|Kendra Claricia Brinkop
|GER
|
|300,00 EUR
|0 penalties 66.57 sec
|
|
|chest / 8y. / G / BWP / Hamilton du Chapitre / Calvaro Z / 108IY61 / Owner: Stephex Stables / Breeder: Simon-Pierre Herbiet
|
|
|11.
|142
|Vestmalle des Cotis
|Hans-Dieter Dreher
|GER
|
|300,00 EUR
|0 penalties 67.21 sec
|
|
|chest / 17y. / G / SF / Baloubet du Rouet / Landor S / 104WA72 / Owner: Hans-Dieter Dreher, Sipe Handels Ag / Breeder: M. Rudy Cock,Mme Christine Cock-Leva, Le Mesnil Rouxelin (Fra)
|
|
|12.
|157
|Meibloem vd Donkhoeve
|Sira Accola
|SUI
|
|150,00 EUR
|0 penalties 68.80 sec
|
|
|chest / 14y. / M / BWP / Diamant de Semilly / Chin Chin / 106RI55 / Owner: Damaris & Co. / Breeder: Gustaaf Quintelier
|
|
|13.
|108
|EIC Cornets Lady
|Max Kühner
|AUT
|
|150,00 EUR
|0 penalties 69.06 sec
|
|
|dbay / 9y. / M / OS / Cornet Obolensky / Carrico / 108GK16 / Owner: Max Kühner, Mk Sporthorses Max Kühner / Breeder: Gebrüder Möller Gbr
|
|
|Other, non-placed competitors
|
|14.
|123
|PB Dicannus
|Pia Reich
|GER
|
|
|0 penalties 69.11 sec
|
|
|bay / 13y. / G / HANN / Diarado / Chacco-Blue / 105QC63 / Owner: Paul Bücheler / Breeder: Gestüt Lewitz
|
|
|15.
|118
|Quirinus 27
|Roberto Previtali
|ITA
|
|
|0 penalties 73.36 sec
|
|
|grey / 12y. / S / HANN / Quality Time TN / Balou du Rouet / 106XH83 / Owner: Paul Schockemöhle / Breeder: Marcell Müller / Hof Sommerkamp
|
|
|16.
|102
|Grand Duc du Paradiso
|Eve Jobs
|USA
|
|
|0 penalties 76.76 sec
|
|
|bay / 10y. / S / SF / Vagabond de la Pomme / Toulon / 107VL48 / Owner: Eve Jobs / Breeder: Jean Marie Lefevre 80000 Amiens (Fra)
|
|
|17.
|133
|Cassanova One BVL Z
|Oliver Fletcher
|GBR
|
|
|0 penalties 78.50 sec
|
|
|bay / 10y. / S / ZANG / Codex One / Air Jordan / 107PQ36 / Owner: Silke Scheiber / Breeder: H.L.M. Van Lier
|
|
|18.
|175
|Clooney van Spalbeek Z
|Mark McAuley
|IRL
|
|
|2 penalties 80.03 sec
|
|
|bay / 9y. / S / ZANG / Comilfo Plus Z / Diamant de Semilly / 108JE70 / Owner: S.C.E.A. La Tuiliere / Breeder: Liefsoens Frans
|
|
|19.
|103
|DSP King George
|David Will
|GER
|
|
|4 penalties 60.01 sec
|
|
|chest / 8y. / G / DSP (Brand) / Kasanova de la Pomme / Captain Olympic / 108LB29 / Owner: Shadi Banki / Breeder: Brandenburgisches Haupt- Und Landgestüt Neustadt /Dosse
|
|
|20.
|139
|Stargos VDL
|Hessel Hoekstra
|NED
|
|
|4 penalties 60.68 sec
|
|
|bay / 9y. / S / OS / Stakkato Gold / Conthargos / 107WQ09 / Owner: Vdl Stud / Breeder: Winkeler
|
|
|21.
|153
|Ibelia Minotiere
|Edward Levy
|FRA
|
|
|4 penalties 63.25 sec
|
|
|bay / 8y. / M / SF / Catoki*gfe / Flipper d'Elle / 109NZ29 / Owner: Annick Dulin-Legoupil
|
|
|22.
|183
|Coco G Z
|Barbara Schnieper
|SUI
|
|
|4 penalties 64.13 sec
|
|
|bay / 11y. / G / ZANG / Cornet Obolensky / Contendro I / 107OL63 / Owner: Barbara Schnieper, Yael Wagner / Breeder: W. Van Gestel
|
|
|23.
|149
|Mercy van 't Ruytershof
|Greta Lepratti
|ITA
|
|
|4 penalties 66.92 sec
|
|
|bay / 14y. / S / BWP / Arko III / Bamako de Muze / 105ZX29 / Owner: Gianluca Lepratti / Breeder: Stal 'T Ruytershof Bvba
|
|
|24.
|112
|Goodluck de la Bauche
|Dominik Fuhrer
|SUI
|
|
|4 penalties 68.03 sec
|
|
|chest / 10y. / S / SF / Upsilon / Ideal de la Loge / 108BV07 / Owner: Albert Grob, Ingrid Grob
|
|
|25.
|188
|Stakkido Pan
|Anastasia Nielsen
|MON
|
|
|4 penalties 69.77 sec
|
|
|bay / 9y. / S / HANN / Stakkato Gold / Clinton H / 109FD44 / Owner: Nista Ag
|
|
|26.
|164
|Scendixblue
|Francesca Ciriesi
|ITA
|
|
|4 penalties 70.38 sec
|
|
|bay / 8y. / S / OS / Scendix / 108MN21 / Owner: Grossi Licinio
|
|
|27.
|161
|Nestor VDR
|Noah Keller
|SUI
|
|
|4 penalties 72.74 sec
|
|
|grey / 13y. / G / BWP / Houston / Drossan / 106IQ46 / Owner: Gian Battista Lutta / Breeder: Guy Verberckmoes
|
|
|28.
|192
|Image van 't Winkenshof Z
|Carolina Palmucci
|ITA
|
|
|4 penalties 73.97 sec
|
|
|bay / 11y. / M / ZANG / Ilias vh Vlasmeer / Carat / 107LA80 / Owner: Karel Cox Horses BV / Breeder: Jan Deckers
|
|
|29.
|136
|Hyper Croc d'Aubigny
|Christoph Könemann
|SUI
|
|
|4 penalties 77.88 sec
|
|
|bay / 9y. / G / SF / Croc Lulu d'Aubigny / Corrado I / 108ZJ81 / Owner: Tina Pol / Breeder: M. Dr. V. Pierre Valette
|
|
|30.
|120
|Gangster d'Eifel
|Cyril Bouvard
|FRA
|
|
|8 penalties 64.73 sec
|
|
|chest / 10y. / G / SF / Mylord Carthago HN / Mr Blue / 108GS65 / Owner: Cecile Scellier
|
|
|31.
|125
|All Minka van het Gerendal Z
|Petronella Andersson
|SWE
|
|
|8 penalties 64.92 sec
|
|
|chest / 9y. / M / ZANG / Agana van het Gerendal Z / Echo van T Spieveld / 108KD79 / Owner: Stephex Stables / Breeder: Verhey / Stal Gerendal
|
|
|32.
|138
|Iliana
|Henrik von Eckermann
|SWE
|
|
|8 penalties 68.27 sec
|
|
|bay / 13y. / M / KWPN / Cardento / Gentleman / 106TP41 / Owner: Dufour Stables Ag / Breeder: J.A.M. Bocken
|
|
|33.
|193
|Falco de Reuillard
|Jonas Tiefenauer
|SUI
|
|
|8 penalties 69.98 sec
|
|
|chest / 11y. / G / SF / Type Top du Monteil / Saint Come / 107KD11 / Owner: Jonas Tiefenauer, Philippe Gall / Breeder: Pauline Theophile
|
|
|34.
|150
|Giorgio d'Altenbach
|Elian Baumann
|SUI
|
|
|8 penalties 70.49 sec
|
|
|grey / 10y. / S / SF / Tobago Chevrier / 109CS64 / Owner: Andreas Holzer, Aurore Crot / Breeder: M. Alphoonse Wanner/ Mme Simone Wanner
|
|
|35.
|177
|Casacco PS
|Riccardo Pisani
|ITA
|
|
|8 penalties 72.00 sec
|
|
|bay / 10y. / G / OS / Casallco / Chacco-Blue / 107XP05 / Owner: Paul Schockemöhle, Schou Absolute Horses / Breeder: Gestuet Lewitz
|
|
|36.
|115
|Dominator MM
|Alain Jufer
|SUI
|
|
|8 penalties 72.08 sec
|
|
|grey / 10y. / G / BWP / Dominator 2000 Z / Caritano Z / 107TL20 / Owner: Marlis Mühlebach / Breeder: R. Houben
|
|
|37.
|129
|Agassi Z
|Edouard Schmitz
|SUI
|
|
|8 penalties 75.09 sec
|
|
|bay / 9y. / S / ZANG / Aganix du Seigneur / Cruyff / 108GK01 / Owner: Ultraa Man Investments LLC / Breeder: Freek Hoogenboom
|
|
|38.
|145
|Lavanoche T&L Z
|Gregory Cottard
|FRA
|
|
|12 penalties 57.58 sec
|
|
|bay / 10y. / M / ZANG / Lavallino ter Klomp / Bentley van de Heffinck / 107NN06 / Owner: Les Ecuries De Wy / Breeder: Guy Vandeven
|
|
|39.
|131
|Karma-Blue
|Bryan Smits
|SUI
|
|
|12 penalties 63.52 sec
|
|
|grey / 11y. / M / KWPN / Chellsini Z / Vingino / 107DO95 / Owner: Edwin Smits, Sonia Membrez / Breeder: J.Klein Gunnewiek
|
|
|40.
|168
|Victor NN
|Joana Schildknecht
|SUI
|
|
|12 penalties 70.19 sec
|
|
|bay / 12y. / G / AES / Vigo d'Arsouilles Stx / Nijinski / 106YD44 / Owner: Marc Schildknecht, Markus Schildknecht / Breeder: Nico Nelis
|
|
|41.
|186
|Mojo T.N.
|Nick Nanning
|NED
|
|
|12 penalties 73.58 sec
|
|
|bay / 9y. / G / KWPN / Grandorado TN / Lupicor / 108AV84 / Owner: Team Nijhof Vof / Breeder: Kiggen
|
|
|42.
|155
|Vasco 118
|Emanuele Gaudiano
|ITA
|
|
|16 penalties 69.58 sec
|
|
|dbay / 12y. / G / MECKL / Vivant / Chacco-Blue / 106TK67 / Owner: Gaudiano Sporthorses S.R.L. / Breeder: Gestüt Lewitz
|
|
|43.
|189
|Ballypatrick Tiberius
|Harry Charles
|GBR
|
|
|20 penalties 77.21 sec
|
|
|bay / 10y. / S / OS / Caligula / Messenger / 108GP61 / Owner: Gaspard Maksud, Jane Young, Laura Smith / Breeder: Gestut Lewitz
|
|
|
|110
|White Gate
|Anthony Bourquard
|SUI
|
|
|retired
|
|
|grey / 13y. / G / HOLST / Casalito / Illbruck Contago / 106ID76 / Owner: Esther Steiger / Breeder: Hauri Max
|
|
|
|171
|Bel Canto de Boguin
|Romain Duguet
|SUI
|
|
|retired
|
|
|chest / 15y. / G / SF / Grenat de Grez HN / Arpege Pierreville / 106DT28 / Owner: Jean-Pierre Fasel / Breeder: J. Guillemette
|
|
|Data of competition:
|
|
| Judges:
|
|Nicoletta Furlan (ITA)
|Bruno Laubscher (SUI)
|Frederique Vuarnet (FRA)
|
| Total prize money:
|15000 EUR