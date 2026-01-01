08 Premio Hotel Eden Roc, Ascona
Int. jumping competition against the clock (1.45 m)
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Results (498.70 kB)
Starting Order (419.89 kB)
Course Map (175.58 kB)
OFFICIAL RESULT
Placed competitors
1. 170 Otto van de Achterhoek Kristaps Neretnieks LAT   3.750,00 EUR  0 penalties 59.95 sec
  bay / 12y. / G / BWP / Dieu Merci van T & L / Kashmir van Schuttershof / 106TC99 / Owner: Haras De Laubry Nv / Breeder: D. De Pauw    
2. 147 Kimosa van het Kritrahof Jodie Hall McAteer GBR   3.000,00 EUR  0 penalties 60.89 sec
  bay / 16y. / M / BWP / Chatman / Eros Platiere / 105EJ86 / Owner: Mandy Hall / Breeder: Belgian Warmblood    
3. 144 Virtuoso Semilly Evelyne Bussmann SUI   2.250,00 EUR  0 penalties 61.02 sec
  bay / 17y. / S / SF / Diamant de Semilly / Hym d'Isigny / 104RZ28 / Owner: D'Aveline Sport- Und Zuchtpferde Ag, Rudolf Sigg / Breeder: M. Richard Levallois, Couvains (Fra)    
4. 166 Cornelis VM Z Thijmen Vos NED   1.500,00 EUR  0 penalties 61.87 sec
  grey / 9y. / G / ZANG / Classe HS / Elvis ter Putte / 108DU87 / Owner: Jan Van Meever / Breeder: Jan Van Meever    
5. 182 Go to Hickstead MF Roger Yves Bost FRA   1.200,00 EUR  0 penalties 64.36 sec
  chest / 10y. / S / SF / Vigo d'Arsouilles Stx / Hickstead / 107BF26 / Owner: Michel Frigot, Syndicat Go To Hickstead    
6. 180 Idelfranco Bb88 Alberto Zorzi ITA   900,00 EUR  0 penalties 65.64 sec
  bay / 9y. / S / MASAF / Numero Uno / 108FN18 / Owner: Bb88 Di Dolci Giovanni    
7. 105 Amar des Brimbelles Z Niklaus Rutschi SUI   600,00 EUR  0 penalties 65.68 sec
  chest / 13y. / G / ZANG / Amadeus Z*brimbelles / Russel / 106JF12 / Owner: Ms Equinox Ag / Breeder: Zangersheide    
8. 127 Colestus Cambridge Katharina Rhomberg AUT   450,00 EUR  0 penalties 65.76 sec
  grey / 11y. / G / WESTF / Colestus / Cambridge / 107QR89 / Owner: Gerhard Rauch / Breeder: Udo Grochowski    
9. 173 Casaltina Thibaut Keller SUI   450,00 EUR  0 penalties 66.48 sec
  chest / 9y. / M / HOLST / Casaltino / Ibisco / 108PW00 / Owner: Gian Battista Lutta / Breeder: Wagner Udo Gestüt Gut Angermünde    
10. 159 Sniper des Lilas Blancs Kendra Claricia Brinkop GER   300,00 EUR  0 penalties 66.57 sec
  chest / 8y. / G / BWP / Hamilton du Chapitre / Calvaro Z / 108IY61 / Owner: Stephex Stables / Breeder: Simon-Pierre Herbiet    
11. 142 Vestmalle des Cotis Hans-Dieter Dreher GER   300,00 EUR  0 penalties 67.21 sec
  chest / 17y. / G / SF / Baloubet du Rouet / Landor S / 104WA72 / Owner: Hans-Dieter Dreher, Sipe Handels Ag / Breeder: M. Rudy Cock,Mme Christine Cock-Leva, Le Mesnil Rouxelin (Fra)    
12. 157 Meibloem vd Donkhoeve Sira Accola SUI   150,00 EUR  0 penalties 68.80 sec
  chest / 14y. / M / BWP / Diamant de Semilly / Chin Chin / 106RI55 / Owner: Damaris & Co. / Breeder: Gustaaf Quintelier    
13. 108 EIC Cornets Lady Max Kühner AUT   150,00 EUR  0 penalties 69.06 sec
  dbay / 9y. / M / OS / Cornet Obolensky / Carrico / 108GK16 / Owner: Max Kühner, Mk Sporthorses Max Kühner / Breeder: Gebrüder Möller Gbr    
Other, non-placed competitors
14. 123 PB Dicannus Pia Reich GER     0 penalties 69.11 sec
  bay / 13y. / G / HANN / Diarado / Chacco-Blue / 105QC63 / Owner: Paul Bücheler / Breeder: Gestüt Lewitz    
15. 118 Quirinus 27 Roberto Previtali ITA     0 penalties 73.36 sec
  grey / 12y. / S / HANN / Quality Time TN / Balou du Rouet / 106XH83 / Owner: Paul Schockemöhle / Breeder: Marcell Müller / Hof Sommerkamp    
16. 102 Grand Duc du Paradiso Eve Jobs USA     0 penalties 76.76 sec
  bay / 10y. / S / SF / Vagabond de la Pomme / Toulon / 107VL48 / Owner: Eve Jobs / Breeder: Jean Marie Lefevre 80000 Amiens (Fra)    
17. 133 Cassanova One BVL Z Oliver Fletcher GBR     0 penalties 78.50 sec
  bay / 10y. / S / ZANG / Codex One / Air Jordan / 107PQ36 / Owner: Silke Scheiber / Breeder: H.L.M. Van Lier    
18. 175 Clooney van Spalbeek Z Mark McAuley IRL     2 penalties 80.03 sec
  bay / 9y. / S / ZANG / Comilfo Plus Z / Diamant de Semilly / 108JE70 / Owner: S.C.E.A. La Tuiliere / Breeder: Liefsoens Frans    
19. 103 DSP King George David Will GER     4 penalties 60.01 sec
  chest / 8y. / G / DSP (Brand) / Kasanova de la Pomme / Captain Olympic / 108LB29 / Owner: Shadi Banki / Breeder: Brandenburgisches Haupt- Und Landgestüt Neustadt /Dosse    
20. 139 Stargos VDL Hessel Hoekstra NED     4 penalties 60.68 sec
  bay / 9y. / S / OS / Stakkato Gold / Conthargos / 107WQ09 / Owner: Vdl Stud / Breeder: Winkeler    
21. 153 Ibelia Minotiere Edward Levy FRA     4 penalties 63.25 sec
  bay / 8y. / M / SF / Catoki*gfe / Flipper d'Elle / 109NZ29 / Owner: Annick Dulin-Legoupil    
22. 183 Coco G Z Barbara Schnieper SUI     4 penalties 64.13 sec
  bay / 11y. / G / ZANG / Cornet Obolensky / Contendro I / 107OL63 / Owner: Barbara Schnieper, Yael Wagner / Breeder: W. Van Gestel    
23. 149 Mercy van 't Ruytershof Greta Lepratti ITA     4 penalties 66.92 sec
  bay / 14y. / S / BWP / Arko III / Bamako de Muze / 105ZX29 / Owner: Gianluca Lepratti / Breeder: Stal 'T Ruytershof Bvba    
24. 112 Goodluck de la Bauche Dominik Fuhrer SUI     4 penalties 68.03 sec
  chest / 10y. / S / SF / Upsilon / Ideal de la Loge / 108BV07 / Owner: Albert Grob, Ingrid Grob    
25. 188 Stakkido Pan Anastasia Nielsen MON     4 penalties 69.77 sec
  bay / 9y. / S / HANN / Stakkato Gold / Clinton H / 109FD44 / Owner: Nista Ag    
26. 164 Scendixblue Francesca Ciriesi ITA     4 penalties 70.38 sec
  bay / 8y. / S / OS / Scendix / 108MN21 / Owner: Grossi Licinio    
27. 161 Nestor VDR Noah Keller SUI     4 penalties 72.74 sec
  grey / 13y. / G / BWP / Houston / Drossan / 106IQ46 / Owner: Gian Battista Lutta / Breeder: Guy Verberckmoes    
28. 192 Image van 't Winkenshof Z Carolina Palmucci ITA     4 penalties 73.97 sec
  bay / 11y. / M / ZANG / Ilias vh Vlasmeer / Carat / 107LA80 / Owner: Karel Cox Horses BV / Breeder: Jan Deckers    
29. 136 Hyper Croc d'Aubigny Christoph Könemann SUI     4 penalties 77.88 sec
  bay / 9y. / G / SF / Croc Lulu d'Aubigny / Corrado I / 108ZJ81 / Owner: Tina Pol / Breeder: M. Dr. V. Pierre Valette    
30. 120 Gangster d'Eifel Cyril Bouvard FRA     8 penalties 64.73 sec
  chest / 10y. / G / SF / Mylord Carthago HN / Mr Blue / 108GS65 / Owner: Cecile Scellier    
31. 125 All Minka van het Gerendal Z Petronella Andersson SWE     8 penalties 64.92 sec
  chest / 9y. / M / ZANG / Agana van het Gerendal Z / Echo van T Spieveld / 108KD79 / Owner: Stephex Stables / Breeder: Verhey / Stal Gerendal    
32. 138 Iliana Henrik von Eckermann SWE     8 penalties 68.27 sec
  bay / 13y. / M / KWPN / Cardento / Gentleman / 106TP41 / Owner: Dufour Stables Ag / Breeder: J.A.M. Bocken    
33. 193 Falco de Reuillard Jonas Tiefenauer SUI     8 penalties 69.98 sec
  chest / 11y. / G / SF / Type Top du Monteil / Saint Come / 107KD11 / Owner: Jonas Tiefenauer, Philippe Gall / Breeder: Pauline Theophile    
34. 150 Giorgio d'Altenbach Elian Baumann SUI     8 penalties 70.49 sec
  grey / 10y. / S / SF / Tobago Chevrier / 109CS64 / Owner: Andreas Holzer, Aurore Crot / Breeder: M. Alphoonse Wanner/ Mme Simone Wanner    
35. 177 Casacco PS Riccardo Pisani ITA     8 penalties 72.00 sec
  bay / 10y. / G / OS / Casallco / Chacco-Blue / 107XP05 / Owner: Paul Schockemöhle, Schou Absolute Horses / Breeder: Gestuet Lewitz    
36. 115 Dominator MM Alain Jufer SUI     8 penalties 72.08 sec
  grey / 10y. / G / BWP / Dominator 2000 Z / Caritano Z / 107TL20 / Owner: Marlis Mühlebach / Breeder: R. Houben    
37. 129 Agassi Z Edouard Schmitz SUI     8 penalties 75.09 sec
  bay / 9y. / S / ZANG / Aganix du Seigneur / Cruyff / 108GK01 / Owner: Ultraa Man Investments LLC / Breeder: Freek Hoogenboom    
38. 145 Lavanoche T&L Z Gregory Cottard FRA     12 penalties 57.58 sec
  bay / 10y. / M / ZANG / Lavallino ter Klomp / Bentley van de Heffinck / 107NN06 / Owner: Les Ecuries De Wy / Breeder: Guy Vandeven    
39. 131 Karma-Blue Bryan Smits SUI     12 penalties 63.52 sec
  grey / 11y. / M / KWPN / Chellsini Z / Vingino / 107DO95 / Owner: Edwin Smits, Sonia Membrez / Breeder: J.Klein Gunnewiek    
40. 168 Victor NN Joana Schildknecht SUI     12 penalties 70.19 sec
  bay / 12y. / G / AES / Vigo d'Arsouilles Stx / Nijinski / 106YD44 / Owner: Marc Schildknecht, Markus Schildknecht / Breeder: Nico Nelis    
41. 186 Mojo T.N. Nick Nanning NED     12 penalties 73.58 sec
  bay / 9y. / G / KWPN / Grandorado TN / Lupicor / 108AV84 / Owner: Team Nijhof Vof / Breeder: Kiggen    
42. 155 Vasco 118 Emanuele Gaudiano ITA     16 penalties 69.58 sec
  dbay / 12y. / G / MECKL / Vivant / Chacco-Blue / 106TK67 / Owner: Gaudiano Sporthorses S.R.L. / Breeder: Gestüt Lewitz    
43. 189 Ballypatrick Tiberius Harry Charles GBR     20 penalties 77.21 sec
  bay / 10y. / S / OS / Caligula / Messenger / 108GP61 / Owner: Gaspard Maksud, Jane Young, Laura Smith / Breeder: Gestut Lewitz    
110 White Gate Anthony Bourquard SUI     retired
  grey / 13y. / G / HOLST / Casalito / Illbruck Contago / 106ID76 / Owner: Esther Steiger / Breeder: Hauri Max    
171 Bel Canto de Boguin Romain Duguet SUI     retired
  chest / 15y. / G / SF / Grenat de Grez HN / Arpege Pierreville / 106DT28 / Owner: Jean-Pierre Fasel / Breeder: J. Guillemette    

Data of competition:
 
 Judges:
Nicoletta Furlan (ITA)
Bruno Laubscher (SUI)
Frederique Vuarnet (FRA)
 Total prize money: 15000 EUR


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